Некоторым категориям бюджетников зарплата будет проиндексирована на 7,6%
10:20 02.08.2025 Источник: Интерфакс
Правительство России проиндексирует на 7,6% размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников с 1 октября 2025 года, распоряжение об этом подписано.
"Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства РФ.
В нем уточняется, что на индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 млрд рублей.
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