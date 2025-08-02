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Кубок посла Китая по вэйци стартовал в Москве

15:55 02.08.2025

В Москве стартовал турнир Кубка посла Китая по вэйци (го). Как сообщил президент Московской федерации Го, директор турнира Тимур Санкин, кубок проводится с 1997 года и в последние шесть лет состояния стали ежегодными.

В двухдневном турнире примут участие более 500 гостей и около 300 участников из регионов РФ.

"Этот кубок будет самым большим в России за долгие годы, у нас огромное количество детей, - отметил Санкин. - Традиционно детей участвует где-то 50% участников, а в этом году, я думаю, 60–70%. Так как это мероприятие посвящено китайской культуре, то в рамках турнира пройдут мастер-классы по каллиграфии, живописи, чайные церемонии, также пройдут многие другие развлекательные активности".

Организаторами турнира стали посольство КНР в РФ, Российская федерация го, Московская федерация го, соревнования поддержаны Москомспортом.

Призовой фонд турнира составил рекордную сумму - 750 тыс. руб. Зрители могут посетить соревнования в отеле Soluxe Hotel Moscow бесплатно.

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