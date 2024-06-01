В России готовится система, которая позволит вести учет домашних животных

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти готовят систему, которая позволит вести учет домашних животных. По задумке, это должно решить проблему брошенных, бездомных питомцев.

О том, что работа по данному направлению идет, в правительстве отчитались перед депутатами Госдумы. «В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской̆ Федерации», — говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов, которые есть в распоряжении ТАСС.

В Минприроды пояснили ТАСС, что речь идет не о сельскохозяйственных животных, а именно о питомцах. По мнению специалистов, «нововведения позволят обеспечить поиск пропавших домашних животных, а также сократить популяцию животных без владельцев».