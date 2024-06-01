0
0
141
НОВОСТИ

В России готовится система, которая позволит вести учет домашних животных

10:15 01.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти готовят систему, которая позволит вести учет домашних животных. По задумке, это должно решить проблему брошенных, бездомных питомцев.

О том, что работа по данному направлению идет, в правительстве отчитались перед депутатами Госдумы. «В настоящее время в рамках поручений президента РФ и правительства РФ Минприроды России прорабатывает механизм учета домашних животных на территории Российской̆ Федерации», — говорится в ответах кабмина на вопросы депутатов, которые есть в распоряжении ТАСС.

В Минприроды пояснили ТАСС, что речь идет не о сельскохозяйственных животных, а именно о питомцах. По мнению специалистов, «нововведения позволят обеспечить поиск пропавших домашних животных, а также сократить популяцию животных без владельцев».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:45 01.06.2024
У властей ЕС нет доказательств поставок вооружений из Китая в Россию - Боррель
0
205
09:40 01.06.2024
Температура воздуха в Москве в ночь на воскресенье может упасть с +30С до +14С – синоптики
0
207
09:30 01.06.2024
Французский министр привел пример контакта с Россией по борьбе с терроризмом
0
238
09:15 01.06.2024
В России инфекционные болезни в прошлом году нанесли ущерб более миллиарда рублей
0
218
09:00 01.06.2024
Синоптики предупреждают о начале сезона ураганов в Атлантике, которых в этом году будет выше нормы
0
234
22:43 31.05.2024
Признаков пожара в тоннеле между станциями на Сокольнической линии нет -СМИ
0
650
22:31 31.05.2024
Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии Московского метро нет - Дептранс
0
598
21:30 31.05.2024
Екатерину Дунцову Минюст РФ включил в реестр иноагентов
0
767
20:20 31.05.2024
Уехавших в Польшу украинцев, полежавших призыву в армию, могут мобилизовать прямо на месте
0
864
20:10 31.05.2024
Грузино-американские отношения нуждаются в пересмотре - премьер Кобахидзе
0
752

Возврат к списку