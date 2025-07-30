В Кремле приняли к сведению слова Трампа о санкциях через 10 дней
14:32 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль принимает к сведению новые заявления президента США Дональда Трампа с угрозами ввести санкции, более развернутых комментариев Москва пока давать не планирует, пояснил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока я не могу ничего сказать больше. Да, мы принимаем все эти заявления к сведению», — ответил он на вопрос, будет ли от Кремля какая-то реакция на эти высказывания американского лидера.
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