Хуснуллин заявил о росте ввода нежилой недвижимости в РФ на 11% в первом полугодии 2025 г.

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 14,2 млн кв. м нежилых помещений введено в России за январь–июнь 2025 года, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении правительства РФ со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Строительство нежилой инфраструктуры — обязательное условие гармоничного развития населенных пунктов и повышения качества жизни людей. За первые шесть месяцев текущего года в стране введено 14,2 млн кв. м нежилых помещений, что на 11% больше, чем в прошлом году. Это в целом свидетельствует о развитии деловой активности и улучшении инфраструктурного обеспечения в стране», — приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Хуснуллин отметил, что около 63% от всего объема нежилого строительства в России приходится на Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Наибольший прирост зафиксирован в сфере торговых площадей, ввод которых увеличился на 25,3%, до 4,9 млн кв. м. Объем введенных административных зданий вырос на 21,9%, до 543,8 тыс. кв. м. В промышленном секторе за первое полугодие введено 2,8 млн кв. м объектов, на 6,2% больше, чем годом ранее.

Среди федеральных округов лидерами по приросту ввода нежилой недвижимости стали Уральский (+44% к аналогичному периоду прошлого года, в первом полугодии 2025 года введено порядка 1,3 млн кв. м), Дальневосточный (+30%, введено 664 тыс. кв. м) и Северо-Западный (+25%, введено почти 1,6 млн кв. м) округа.

«У Приволжского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов основной рост в коммерческой недвижимости, у Центрального и Северо-Западного федеральных округов — в секторе административной недвижимости, Южный федеральный округ стал лучшим по вводу промышленных площадей, а Северо-Кавказский лидирует по вводу сельскохозяйственных зданий», — отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.