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Знание русского языка для таджикистанцев, выезжающих в РФ, первостепенно — министр

14:12 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знание русского языка для граждан Таджикистана, выезжающих в Россию, а также их детей, является первостепенным и обязательным условием. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода.

«На основании этого закона [изменений в миграционном законодательстве РФ] вопрос знания русского языка и получения сертификата для каждого гражданина [Таджикистана], который направляется на работу в Российскую Федерацию, стоит на первом месте», — заявила министр. Кроме того, она подчеркнула необходимость тестирования на знание русского языка детей тех таджикистанцев, которые выезжают или находятся в трудовой миграции в России.

По ее словам, для детей трудовых мигрантов, работающих в РФ, «прохождение теста по русскому языку в начальных и средних общеобразовательных учреждениях [стоит] на первом плане», с апреля тестирование уже началось. «Дети должны быть подготовлены и должны до определенного уровня знать язык страны пребывания — это требование, законодательство России», — подчеркнула Солехзода.

Она пояснила, что в этом направлении Минтруда республики принимает все необходимые меры, в частности в Душанбе для получения сертификата о знании русского языка действует филиал Многофункционального миграционного центра (ММЦ) Москвы. Граждане, которые хотят направиться в РФ, должны обязательно здесь пройти тестирование, и в случае сдачи экзамена они получают сертификат о знании русского языка, законодательства этой страны и истории России, отметила глава Минтруда. «Тем, кто не смог сдать экзамен, предоставляется еще три месяца для подготовки и повторной сдачи. Думаю, что знание языка, в какой бы стране ни были, стоит на первом месте», — подчеркнула Солехзода.

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