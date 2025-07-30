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НОВОСТИ

В СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов

14:10 30.07.2025

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый раздел «Авто», призванный качественно трансформировать клиентский опыт и объединить ключевые сервисы для автолюбителей. Здесь собраны сервисы, которые ранее уже были представлены в СберБанк Онлайн, но находились в разных разделах, а также добавлены новые. Раздел «Авто» доступен в «Платежах» (начиная с версии 16.10 для Android).

С помощью «Авто» можно закрыть основные потребности: записаться в проверенных дилерских центрах и СТО на техобслуживание с экономией до 30%, заправиться с кешбэком, не выходя из авто, оплатить штрафы (и даже разделить их оплату на комфортные суммы) и платные дороги, оформить или продлить страховку, приобрести автотовары, узнать рыночную стоимость своего авто. Более того, можно купить или продать машину.

При первом входе можно создать цифровой профиль собственного авто или нескольких машин семьи и управлять «семейным автопарком» в пару кликов. Если ранее пользователь уже указывал в приложении информацию о своей машине — например, оплачивал штрафы — информация по его авто подгрузится автоматически.

Запуск раздела — ещё один шаг развития экосистемы Сбера для автолюбителей, которая охватывает все аспекты и формы взаимодействия человека с автомобилем.

«Сбер продолжает развивать сервисы для клиентов. С одной стороны, мы добавили еще ряд новых услуг в наше мобильное приложение, с другой стороны, мы подумали о том, как сделать так, чтобы сервисы были собраны в понятные сценарии. Для этого в этом году мы запускаем специальные разделы, в которых собраны сервисы вокруг различных жизненных ситуаций. В прошлом году мы уже запустили раздел “Дом”, теперь мы запускаем новый раздел “Авто”. Он позволяет быстро находить решения для любых задач, связанных с машиной. По данным наших исследований, услуги, представленные в новом разделе, очень востребованы среди автолюбителей. В среднем от 5 до 10 раз в месяц человек пользуется различными услугами, связанными с содержанием и эксплуатацией автомобиля, а 30% респондентов при выборе поставщика услуг интересуется решением не одного, а целого комплекса вопросов. Собрав такие частотные сервисы и проверенных поставщиков в одном разделе, мы можем избавить наших клиентов от необходимости поиска подходящего решения и сэкономить время для самого важного», – прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

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