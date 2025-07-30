15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация Службы внешней разведки (СВР) РФ о выдвижении бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, говорит сама за себя. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

Ранее пресс-бюро СВР РФ сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили, что вопрос замены Владимира Зеленского назрел и нужно выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.