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Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя — Песков

15:32 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация Службы внешней разведки (СВР) РФ о выдвижении бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного на пост президента Украины, говорит сама за себя. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам.

Ранее пресс-бюро СВР РФ сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили, что вопрос замены Владимира Зеленского назрел и нужно выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий, эта информация говорящая, говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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