Землетрясение на Камчатке стало шестым по мощности в мире за историю наблюдений — WP
16:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Землетрясение на Камчатке магнитудой 8,7 могло стать шестым самым мощным в мире за историю наблюдений. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
«Это предварительные данные, которые служба может позже пересмотреть», — отмечает издание.
По мнению The Washington Post, на оценку ущерба от стихии уйдут «грядущие дни и месяцы». Самое мощное землетрясение за историю наблюдений магнитудой 9,5 произошло в Чили в 1960 году. Тогда в Чили от подземных толчков и последующего цунами погибли от 490 до 5,7 тыс. человек. Еще 61 человек погиб на Гавайях, 21 — на Филиппинах и 122 человека погибли в Японии.
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