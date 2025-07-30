РФ уже приобрела иммунитет к санкциям Запада — Песков
15:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций. Можно сказать, что Москва уже приобрела иммунитет к таким рестрикциям, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке к анонсированным США через 10 дней санкциям против РФ.
«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует, — подчеркнул представитель Кремля. — Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет».
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