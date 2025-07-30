0
0
158
НОВОСТИ

РФ уже приобрела иммунитет к санкциям Запада — Песков

15:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика успешно функционирует в условиях западных санкций. Можно сказать, что Москва уже приобрела иммунитет к таким рестрикциям, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке к анонсированным США через 10 дней санкциям против РФ.

«Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций, наша экономика функционирует, — подчеркнул представитель Кремля. — Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 30.07.2025
Трамп заявил о введении с 1 августа 25-процентных пошлин в отношении Индии
0
28
16:00 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке стало шестым по мощности в мире за историю наблюдений — WP
0
70
15:32 30.07.2025
Информация СВР о замене Зеленского на Залужного говорит сама за себя — Песков
0
140
15:12 30.07.2025
Хуснуллин заявил о росте ввода нежилой недвижимости в РФ на 11% в первом полугодии 2025 г.
0
142
14:32 30.07.2025
В Кремле приняли к сведению слова Трампа о санкциях через 10 дней
0
252
14:12 30.07.2025
Знание русского языка для таджикистанцев, выезжающих в РФ, первостепенно — министр
0
259
14:10 30.07.2025
В СберБанк Онлайн появился раздел «Авто» с ключевыми сервисами для автомобилистов
0
211
14:00 30.07.2025
Промышленность ФРГ может потерять до 31 млрд евро из-за пошлин США — расчеты Deloitte
0
267
13:32 30.07.2025
Посол РФ в Риме вызван в МИД в связи с публикацией о русофобии — дипведомство Италии
0
336
13:20 30.07.2025
ВСУ за сутки потеряли около 1 310 военных на всех участках СВО — МО РФ
0
282

Возврат к списку