Посол РФ в Риме вызван в МИД в связи с публикацией о русофобии — дипведомство Италии
13:32 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова в МИД республики. Как говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства, это связано с «включением президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Итальянской Республики в список предполагаемых „русофобов“.
«Министр Таяни считает включение главы государства в этот список провокацией против страны и итальянского народа и выражает президенту Маттарелле свою институциональную и личную солидарность», — отмечается в тексте.
Ранее на сайте российского МИД была опубликована подборка примеров использования «языка ненависти» в отношении РФ и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств.
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