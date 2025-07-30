Промышленность ФРГ может потерять до 31 млрд евро из-за пошлин США — расчеты Deloitte
14:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери германской промышленности из-за ввозных пошлин США в среднесрочной перспективе могут составить до 31 млрд евро. Об этом сообщила, опираясь на собственные расчеты, консалтинговая компания Deloitte.
По ее оценке, сильнее всего от пошлин пострадает машиностроительный сектор ФРГ. Падение экспорта в США может составить 23%, а ожидаемые потери — 7,2 млрд евро. Почти на 20%, или 5,1 млрд евро, снизится объем поставок в Соединенные Штаты продукции фармацевтической промышленности. Крупные потери также понесут автомобильная и химическая промышленность.
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