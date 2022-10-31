Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы государства, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на 2 млн голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты обработки 99,38% протоколов.

Как следует из данных, обновляемых в режиме реального времени на сайте Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК), за лидера Партии трудящихся проголосовали почти 60 млн человек (50,37%), в то время как его конкурента-консерватора поддержали почти 57,9 млн избирателей (49,13%). До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва сократил отставание в первую очередь за счет голосов, поданных за него в северо-восточных штатах, которые традиционно поддерживают социалистов.