Исследование: две трети авто в России – старше 6 лет

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Две трети россиян (63%) ездят на автомобилях старше 6 лет, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование, опросив жителей городов с населением более 500 тыс. человек. Из них 33% – респонденты с машинами в возрасте от 7 до 10 лет, 30% – старше 10 лет. Ещё 18% приходится на владельцев авто от 4 до 6 лет и 19% – на авто до 3 лет включительно.

Как правило, автолюбители приобретают уже подержанный автомобиль (68%). Чаще всего так поступали в Хабаровске (86%), Владивостоке и Иркутске (по 82%), Томске и Новокузнецке (по 80%). А вот больше всего новых машин купили в Казани (57%), Набережных Челнах (54%), Тюмени (47%), Ульяновске и Самаре (по 38%).

Четверо из пяти респондентов приобрели авто за наличные. Такой способ покупки особенно популярен в Махачкале (93%), Владивостоке и Хабаровске (по 88%), Липецке (86%). Кредитами активнее всего пользовались в Казани (28%), Набережных Челнах (28%), Тольятти (26%) и Уфе (25%).

Наибольшим спросом пользуются модели отечественного производителя АвтоВАЗ (19%), а также иномарки Toyota (7%), Kia (6%), Ford (6%), Nissan (6%) и Renault (5%). Седаны выбрали 55% опрошенных, универсалы – 17%, хэтчбеки – 12%, внедорожники и кроссоверы – 6%.

«Как показал опрос, 79% российских семей владеют одним автомобилем, 15% – двумя, 6% – тремя и более, – отметил директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин. – Тем не менее, ОСАГО понадобится любому автовладельцу. Удобный способ оформить договор – зайти на маркетплейс Сбера по ОСАГО. Там можно сравнить предложения страховых компаний-партнеров и выбрать оптимальное. Важно, что оформить полис можно как на сайте маркетплейса или в мобильном приложении СберБанк Онлайн, так и в любом отделении Сбера: менеджер поможет подобрать лучшие условия. Готовый полис придет по электронной почте уже через пару минут. Чтобы защитить авто еще лучше можно оформить полис каско, который позволит клиентам не беспокоиться о повреждениях. Страховая возьмёт на себя все расходы на ремонт: от царапины до серьезного ущерба».

11 и 12 ноября клиенты СберСтрахования смогут приобрести полис каско с выгодой до 25%. Оформить страховку на специальных условиях можно будет на сайте страховой компании. Предложение приурочено к акции Зелёный день, которую Сбер проводит уже пятый год подряд.

Для оформления ОСАГО от СберСтрахования клиенту понадобятся три документа: ПТС или СТС, паспорт и водительское удостоверение. Весь процесс займет несколько минут вне зависимости от канала покупки. Полис придет на электронную почту клиента сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно – достаточно знать серию и номер либо сохранить изображение на телефон.