Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв: Продолжается фасадное остекление зданий Национального космического центра

12:50

В Москве продолжают остеклять фасады зданий низкоэтажной части комплекса Национального комического центра. По словам заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, примерно 15,7 тыс. квадратных местро модульных светопрозрачных фасадных конструкций уже смонтировано, при этом общая площадь фасадов всего комплекса зданий, включая высотную часть – более 140 тыс. кв. метров. «Применение модульных систем значительно сокращает сроки производства строительно-монтажных работ», – отметил Андрей Бочкарёв. Светопрозрачные конструкции, выполненные главным образом из модульных фасадных систем, составят около 110 тыс. квадратных метров от всей площади фасадов.

«Кроме установки фасадных конструкций, в низкоэтажных корпусах ведутся работы по монтажу инженерных систем, в частности водопровода, канализации, вентиляции, отопления, холодоснабжения, пожаротушения, приступили к монтажу кабеле несущих конструкций и монтажу кабельных лотков, - рассказал также генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. - Также продолжается устройство кровли, внутренних стен и перегородок».

Отметим, Национальный космический центр (НКЦ) возводится на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филёвский Парк на западе Москвы. Предполагается, что НКЦ будет крупнейшим космическим центром в мире, его общая площадь зданий составит более 250 тыс. квадратных метров. В его составе будет 47-этажная башня высотой 288 метров, низкоэтажная часть – 8 корпусов 8-10 этажей, трехэтажное здание конгрессно-делового центра, а также подземный паркинг. Все объекты центра соединят пешеходными галереями и мостовыми переходами.