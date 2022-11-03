Запуск, предположительно, межконтинентальной ракеты КНДР завершился неудачей — Рёнхап
09:20 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты КНДР завершился неудачей. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на оценки южнокорейских военных.
«Полет ракеты большой дальности Северной Кореи после отделения второй ступени не оценивается как нормальный», — приводит агентство заявление южнокорейских военных.
По данным южнокорейских военных, примерно в 07:40 (01:40 мск) из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета большой дальности. По мнению военных, высока вероятность, что это была межконтинентальная ракета. Около 08:39 (02:39 мск) из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря были запущены, по оценкам, две баллистические ракеты малой дальности.
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