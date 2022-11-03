ЕС трудно принять новые санкции против РФ из-за отсутствия согласия по вопросу — СМИ
13:20 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность принятия Евросоюзом новых санкций в отношении ключевых секторов российской экономики из-за ситуации вокруг Украины усложняется отсутствием соглашения между членами сообщества по данному вопросу. Об этом пишет в четверг испанская газета «Паис».
По ее версии, у ЕС все еще есть возможности для введения рестрикций в отношении РФ: от импорта урана до мер против Газпромбанка. Тем не менее поле для достижения соглашений по вопросу санкций между партнерами по сообществу сокращается, считает издание. Отмечается, что сейчас Еврокомиссия (ЕК) обдумывает возможность подготовки мер в отношении Белоруссии.
Как пишет газета, кажется, что стремление вводить новые санкции против Москвы несколько снизилось в ЕС. ЕК выступает за то, чтобы заполнить пробелы в предыдущих пакетах и сосредоточиться на мерах, затрудняющих обход рестрикций. Издание подчеркивает, что такие страны, как Германия и Нидерланды, считают, что следующие шаги следует предпринимать с осторожностью, чтобы, среди прочего, сохранить единство в ЕС.
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