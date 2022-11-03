В Кремле не ведется обсуждение темы увеличения срока службы по призыву — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление срока службы в армии по призыву зависит от запроса Министерства обороны РФ, но в Кремле его не слышали и не ведут обсуждение. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции министерства обороны, от запросов министерства обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от министерства обороны на этот счет мы не слышали», — сказал он, отвечая на вопрос, стоил ли сейчас пересматривать срок службы по призыву в армии.

Песков сказал, что в Кремле видят заявления на этот счет, звучащие в парламенте. «Но здесь никакой позиции на этот счет нет, то есть в Администрации [президента РФ] никаких разговоров на этот счет не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.