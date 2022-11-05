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Левая партия ФРГ призвала власти и ЕС инициировать мирные переговоры на Украине

16:10 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель Левой партии (ЛП) Мартин Ширдеван призвал правительство Германии, а также Европейский союз к продвижению инициатив по проведению мирных переговоров, призванных положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщило агентство ДПА.

«Эта проклятая война должна, наконец, закончиться как можно скорее», — сказал Ширдеван в субботу на земельном съезде ЛП в городе Лёбау (федеральная земля Саксония). В то же время сопредседатель ЛП обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он упустил возможность для совместной мирной инициативы с Китаем во время его недавней поездки в Пекин.

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