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НОВОСТИ

В Донецке горит здание управления железными дорогами после обстрела ВСУ

09:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар начался в здании управления железными дорогами в Донецке после обстрела в понедельник со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корр. ТАСС с места событий.

Ранее корр. ТАСС сообщал о пяти взрывах в городе. Как позднее сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.

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