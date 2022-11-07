В Донецке горит здание управления железными дорогами после обстрела ВСУ
09:00 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар начался в здании управления железными дорогами в Донецке после обстрела в понедельник со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корр. ТАСС с места событий.
Ранее корр. ТАСС сообщал о пяти взрывах в городе. Как позднее сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка шесть снарядов калибра 155 мм.
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