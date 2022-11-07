Власти ФРГ потратят 83 млрд евро в 2023 году на ограничение цен на газ и электроэнергию
09:20 07.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство финансов Германии предполагает, что расходы на меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление в следующем году составят порядка 83 млрд евро. Об этом в воскресенье сообщило агентство ДПА со ссылкой на имеющийся в его распоряжении пересмотренный проект бюджета на 2023 год.
В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство выделяет на меры поддержки населения в условиях энергокризиса в общей сложности 200 млрд евро. Этой суммы, как пишет ДПА, должно хватить на покрытие высоких цен на энергоносители до 2024 года. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер планирует потратить более половины данной суммы уже в следующем году. Из них около 15 млрд евро пойдут на приобретение доли в испытывающем трудности энергетическом концерне Uniper («Юнипер»).
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