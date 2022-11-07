Товарооборот РФ и Китая в январе — октябре вырос на 33%

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая в январе — октябре увеличился в годовом исчислении на 33%, достигнув 153,938 млрд долларов. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за десять месяцев увеличился на 12,8% и составил около 59,596 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9%, до 94,342 млрд долларов.