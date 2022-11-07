В результате обрушения балкона в Сочи погибли три человека

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавший при обрушении балкона пятиэтажного дома в Сочи мужчина умер в больнице. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее сообщалось о двух погибших, еще один пострадавший находился в больнице в тяжелом состоянии.

«Скончался», — сообщили в прокуратуре.