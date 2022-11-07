США сократит или прекратит помощь Киеву в случае победы республиканцев — WP

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в случае успеха представителей Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября может сократить или вообще прекратить помощь Киеву, устроив ему «республиканскую зиму». Такое мнение в понедельник выразил обозреватель американской газеты «Вашингтон пост» и специалист по международным отношениям Ишаан Тарур.

Издание приводит высказывание республиканки Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Украина при республиканцах «не получит ни пенни». «Ее партия, как ожидается, может добиться значительных успехов в промежуточных выборах во вторник и, возможно, поправит весь подход Соединенных Штатов по вопросу поддержки сопротивления Украины», — пишет обозреватель газеты.

По его оценке, в Республиканской партии нет консенсуса относительно степени поддержки Украины. Грин представляет точку зрения части электората республиканцев, противоположную позицию выражают более заметные представители партии, вроде Митча Макконнела, лидера меньшинства республиканцев в Сенате, который ратует за увеличение военной помощи Киеву, говорится в публикации.

«Палата представителей под руководством республиканцев, среди прочего, как ожидается, усилит давление на администрацию [президента США Джо] Байдена в связи с ее действиями по выводу американских войск из Афганистана, а также усилит политическое давление на Иран», — пишет обозреватель газеты. По его мнению, Украине тоже не стоит рассчитывать на поддержку, учитывая, что Конгресс уже одобрил выделение помощи на сумму до 60 миллиардов долларов, а Киев настойчиво просит Запад увеличить размер помощи. В преддверии выборов разные кандидаты и законодатели от Республиканской партии указывали, что финансирование нужно прекратить, напоминает автор материала.