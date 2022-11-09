Украина должна сама решить, будет ли она пытаться захватить Крым — Пентагон

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация считает, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить Крым, Вашингтон отказывается уточнить, готов ли поддержать такие потенциальные цели Киева.

«Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения», — заявил во вторник на онлайн-встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group), участником которой является ТАСС, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он комментировал вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты оказывать военную и финансовую поддержку таким возможным усилиям Украины, которые были бы нацелены на захват Крыма. Заместитель шефа Пентагона имел в виду ситуацию до начала специальной военной операции (СВО) на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Как утверждал заместитель главы американского военного ведомства, окончательный статус Крыма может обсуждаться между Украиной и Россией. При этом американские власти намерены продолжать поддерживать запасы вооружений Киева, добавил замглавы Минобороны.