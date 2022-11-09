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Число иностранных наемников в ряде украинских ДРГ достигает 100% — Марочко

09:32 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые украинские диверсионно-разведовательные группы (ДРГ) полностью состоят из иностранных наемников. Об этом сообщил в среду офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в интервью программе «Летучка» телеканала RT.

Отвечая на вопрос, насколько за последние полгода увеличилось число наемников, воюющих на стороне Киева, он отметил, что их присутствие существенно увеличилось. «Причем в каждом подразделении по-разному происходит. Если мы говорим о штурмующих подразделениях, то там процент иногда доходит до 50, а некоторые ДРГ — 100% иностранцы», — сказал Марочко.

По его словам, иностранцев используют для того, чтобы прорывать нашу линию обороны.

Говоря о ситуации на линии соприкосновения в целом, он подчеркнул, что она «сложная, но стабильная».

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