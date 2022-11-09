Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов слышны в среду утром в Николаеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В то же время, по данным официального ресурса по оповещению, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, накануне в Николаевском районе получил повреждения «объект промышленной инфраструктуры».

Во вторник в Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.