Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
10:05 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звуки взрывов слышны в среду утром в Николаеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».
В то же время, по данным официального ресурса по оповещению, в Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, накануне в Николаевском районе получил повреждения «объект промышленной инфраструктуры».
Во вторник в Николаевской области несколько раз объявляли воздушную тревогу.
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