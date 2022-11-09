В США 225 кандидатов на выборах отрицают итоги президентской гонки 2020 года — Bloomberg

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 человек, считающих справедливыми заявления бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о фальсификациях итогов президентских выборов 2020 года, приняли участие в выборах на разных уровнях в США во вторник. Об этом в среду написало агентство Блумберг.

По его данным, в целом более 225 кандидатов на посты губернаторов, госсекретарей и генеральных прокуроров штатов, а также членов Конгресса США, так или иначе отрицали результаты выборов.

Некоторые из «отрицателей» политических итогов 2020 года уже проиграли в ключевых местах. Так, в Огайо член Конгресса США, демократка Марси Каптур побеждает республиканца Джей Ар Маджевски, который пришел на митинг у Капитолия 6 января 2021 года и позднее был рядом во время штурма здания, хотя и не совершал ничего противозаконного. В Пенсильвании демократ Джош Шапиро побеждает в гонке на пост губернатора республиканца Дага Мастриано, который пытался отменить итоги выборов 2020 года.

Между тем, в Сенат США, по всей видимости, проходят некоторые из тех политиков, которые не признавали итоги голосования, среди них Тед Бадд в Северной Каролине, Джей Ди Вэнс в Огайо и Марквейн Маллин в Оклахоме, пишет агентство.