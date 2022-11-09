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НОВОСТИ

Песков посетил Луганск, встретился с журналистами и пресс-службами ДНР и ЛНР — Кириенко

12:05 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Донбасс, где провел обучение для представителей СМИ и пресс-служб. Об этом в среду сообщил первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко на мероприятии общества «Знание».

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Кириенко.

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