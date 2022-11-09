Украина не беспокоится из-за выборов в США и ждет дальнейшей помощи — министр экономики
13:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев рассчитывает, что США продолжать оказывать финансовую помощь Украине и в случае успеха Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью агентству Блумберг, опубликованном в среду.
По словам Свириденко, в Киеве ценят поддержку со стороны демократов и республиканцев США. «Мы не беспокоимся. Украина борется за очень определенные права и ценности. Я думаю, США будут оказывать поддержку, пока мы не победим», — отметила министр.
Свириденко, как указывает агентство, дала интервью во вторник — за несколько часов до того, как начали появляться первые результаты выборов, итоги которых могут изменить внешнюю политику администрации президента США Джо Байдена.
Министр экономики Украины, которая находится в США с визитом, выразила пожелание, чтобы США, Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ) покрывали около 50% расходов Украины. «К концу года мы получим обязательства с европейской стороны, от США», — указала Свириденко, отметив, что в ходе визита в США обсуждений с МВФ не вела.
Как сообщала пресс-служба Минторга США, Свириденко и министр торговли США Джина Раймондо во вторник в ходе встречи в Вашингтоне во вторник обсудили то, как американские ведомства и частный сектор способны помочь Украине в восстановлении ее гражданской инфраструктуры.
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