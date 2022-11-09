За сбор "краснокнижных" растений предлагается лишать свободы на срок до девяти лет

13:05 Источник: Интерфакс

Группой депутатов и сенаторов в Госдуму в среду внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами РФ, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений - нет", - сказал Крашенинников журналистам.

По его словам, "в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной". Крашенинников привел данные из субъектов РФ: в ряде регионов России - особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму - в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу.