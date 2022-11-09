Курс по начальной военной подготовке появится в российских школах со следующего учебного года

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс по начальной военной подготовке будет введен в школах России со следующего учебного года, сообщил в среду глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», — сказал министр журналистам.