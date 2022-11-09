Компьютер спрогнозировал гибель человечества к 2050 году - СМИ
14:00 09.11.2022
Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году. Об этом сообщает британское издание The Daily Star.
«Примерно с 2040 по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы её знаем на этой планете, перестанет существовать», — говорится в сообщении.
Уточняется, что причиной конца света станет деятельность людей, в частности загрязнение окружающей среды. RT
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