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НОВОСТИ

Отношения РФ и США пока останутся плохими, несмотря на выборы в Конгресс — Песков

15:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы в Конгресс США никак не могут повлиять на российско-американские отношения, которые пока останутся плохими. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти выборы важны, но, с другой стороны, я не ошибусь, наверное, если скажу, что серьезно преувеличивать значение этих выборов для будущего в краткосрочной и среднесрочной перспективе наших двусторонних отношений [нельзя]. Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», — подчеркнул представитель Кремля.

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