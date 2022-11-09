В Совфеде сочли ошибкой отношение к Украине как к доброму соседу

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Константин Косачёв счёл ошибкой отношение к Украине как к доброму соседу. Россия переоценила порядочность Киева и жила в «иллюзии». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв.

«Недооценка значимости наших соседей на постсоветском пространстве совершенно точно была. Это не вызывает сомнения. Я думаю, что мы в России очень долгое время жили в иллюзии, что наши соседи от нас никуда не денутся. Что мы обречены не только на соседство, но и на добрососедство по как минимум трём обстоятельствам: у нас общие границы, у нас общая история, у нас общий язык, я имею в виду русский язык.

А со временем выяснилось, что у практически каждой нашей соседней страны по постсоветскому пространству, кроме России, есть и общие границы с третьими странами, и общая история с другими соседями, и в ряде случаев даже общий язык или схожие языки, уже не с Россией, а с соседями по другие стороны границ. И что никакого автоматизма в нашем добрососедстве нет и в помине. Более того, выяснилось, что этому нашему добрососедству, которое мы одно время иллюзорно считали неоспоримым и не подлежащим никаким сомнениям, что этому добрососедству активно противодействуют наши геополитические соперники. Мы можем сколько угодно много сетовать по поводу того, что произошло, но, наверное, сработала такая переоценка порядочности наших партнёров. Нам казалось, мы же братья навек, что столько нас объединяет. Да ничего подобного!»

Косачёв отметил, что сейчас Россия начала выстраивать свою политику по отношению к Украине «совершенно по-другому». Однако, по его словам, во многих случаях уже было поздно и «тенденции обрели необратимый характер».