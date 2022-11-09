Патрушев обсудил с иранским коллегой борьбу с вмешательством западных спецслужб
16:00 09.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели в Тегеране консультации по вопросам безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран.
«Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — сообщили в среду в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
Также представители РФ и Ирана обменялись мнениями «по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке». Помимо этого в повестке были вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе взаимодействие в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Патрушев и Шамхани подчеркнули, что Москве и Тегерану нужно расширять обмен опытом в развитии экономического потенциала, активнее выстраивать внешнеторговые связи на фоне санкционного давления. Отдельное внимание они уделили развитию российско-иранского взаимодействия на международной арене.
В завершение консультаций стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению российско-иранского диалога по линии советов безопасности.
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