Если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС, десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления - власти

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч человек в разных населенных пунктах Херсонской области окажутся в зоне затопления, если Вооруженные силы Украины взорвут плотину Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.



«Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены. Это десятки тысяч человек — навскидку могу сказать. А по большому счету несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления, — сказал Леонтьев. — Новая Каховка находится ниже по течению, значит перепад высот составляет 15-16 метров. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60-70 километров в час. Это очень быстро».



