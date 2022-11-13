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Если ВСУ взорвут Каховскую ГЭС, десятки тысяч человек окажутся в зоне затопления - власти

09:50 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч человек в разных населенных пунктах Херсонской области окажутся в зоне затопления, если Вооруженные силы Украины взорвут плотину Каховской ГЭС. Об этом сообщил ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Все населенные пункты: Днепряны, Корсунка, огромное количество дач херсонских, Казачьи Лагери и все, что ниже находятся, они будут затоплены. Это десятки тысяч человек — навскидку могу сказать. А по большому счету несколько тысяч человек только в Новой Каховке, которые прямо подпадают под затопления, — сказал Леонтьев. — Новая Каховка находится ниже по течению, значит перепад высот составляет 15-16 метров. Волна в случае прорыва будет передвигаться вниз по течению со скорость 60-70 километров в час. Это очень быстро».

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