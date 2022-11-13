Складывающаяся ситуация на выборах в Конгресс США устраивает Байдена

09:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в стране, и ждет второго тура в штате Джорджия.



«Мы снова получили большинство [в Сенате]. Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии, — сказал он в воскресенье, выступая перед журналистами в Камбодже. — Мы довольны тем, как обстоят дела». По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов». Трансляцию выступления вела телекомпания Си-эн-эн.



В субботу телекомпания Эн-би-си и ряд других ведущих американских СМИ выступили с прогнозом, согласно которому действующий сенатор от Демократической партии Кэтрин Кортез Масто побеждает на промежуточных выборах в штате Невада. Победа демократов в Неваде означает, что они получают по меньшей мере 50 мест в Сенате. Это дает им контроль над верхней палатой, поскольку в целом в ней 100 мест. В случае равного распределения голосов между двумя партиями решающим становится голос вице-президента, которым является демократка Камала Харрис.



