Во время выступления главы Лаврова на саммите, Байден присутствовал в зале
10:20 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в воскресенье опубликовала фотографию с выступления министра, на которой видно, что члены американской делегации во главе с президентом находятся в этот момент на своих местах в зале.
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