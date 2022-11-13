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Во время выступления главы Лаврова на саммите, Байден присутствовал в зале

10:20 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден присутствовал в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в столице Камбоджи Пномпене.

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в воскресенье опубликовала фотографию с выступления министра, на которой видно, что члены американской делегации во главе с президентом находятся в этот момент на своих местах в зале.

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