Во время выступления главы Лаврова на саммите, Байден присутствовал в зале

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден присутствовал в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на Восточноазиатском саммите в столице Камбоджи Пномпене.



Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в воскресенье опубликовала фотографию с выступления министра, на которой видно, что члены американской делегации во главе с президентом находятся в этот момент на своих местах в зале.



