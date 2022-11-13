К разделению мировой экономики на блоки ведет противостояние КНР и США - глава МВФ

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Противостояние США и Китая ведет к расколу мировой экономики на противоборствующие блоки, что может повлечь за собой новую холодную войну. Об этом в воскресенье заявила в интервью газете «Вашингтон пост» директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.



«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Мы можем в результате оказаться в более бедном и менее безопасном мире», — сказала она изданию в Пномпене, куда приехала для участия в Восточноазиатском саммите и саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



