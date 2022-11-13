Сын генерала де Голля считает, что Франции не следует отдаляться от РФ
16:10 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Франции не следует отдаляться от России, — ответил адмирал на вопрос, что он думает о российско-украинском конфликте. — Россияне — это европейцы».
Де Голль-младший также выразил мнение, что «в настоящее время никто не может заменить Эмманюэля Макрона» на посту президента Франции. Бывший генеральный инспектор военно-морских сил Франции рассказал, что время после выхода в отставку посвятил изучению документального наследия своего отца — лидера французского Сопротивления в годы Второй мировой войны и основателя Пятой Республики генерала Шарля де Голля. Он подготовил к изданию 13 томов писем и дневников генерала, передав Национальному архиву и Национальной библиотеке в общей сложности 118 тысяч документов.
НОВОСТИ
- 16:30 13.11.2022
- Из-за атаки хакеров доступ к сайту болгарского правительства заблокирован
- 16:20 13.11.2022
- Премьер Японии Фумио Кисида хочет встретиться с Си Цзиньпином
- 14:50 13.11.2022
- Майорск полностью освобожден российскими войсками - Минобороны РФ
- 14:40 13.11.2022
- На следующей неделе Путин проведет оперативное совещание с Совбезом - Песков
- 13:30 13.11.2022
- В центральной части Ирана вспыхнул пожар на нефтяном заводе
- 13:15 13.11.2022
- Саммиты АСЕАН в Камбоджи завершились
- 12:10 13.11.2022
- К разделению мировой экономики на блоки ведет противостояние КНР и США - глава МВФ
- 11:55 13.11.2022
- РФ выплатила более 11 млрд рублей беженцам из Донбасса и Украины
- 11:20 13.11.2022
- Заявление венгерского депутата о пересмотре границ Украины Киев считают неприемлемым
- 10:30 13.11.2022
- Несмотря на энергокризис, Австралия обеспечит поставки СПГ в Японию - министр
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать