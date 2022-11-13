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НОВОСТИ

Сын генерала де Голля считает, что Франции не следует отдаляться от РФ

16:10 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не должна отдаляться от России. Такое убеждение высказал сын исторического лидера Франции, адмирал Филипп де Голль в интервью парижскому еженедельнику «Журналь дю Диманш» (Le Journal du Dimanche), опубликованном в воскресенье.

«Франции не следует отдаляться от России, — ответил адмирал на вопрос, что он думает о российско-украинском конфликте. — Россияне — это европейцы».

Де Голль-младший также выразил мнение, что «в настоящее время никто не может заменить Эмманюэля Макрона» на посту президента Франции. Бывший генеральный инспектор военно-морских сил Франции рассказал, что время после выхода в отставку посвятил изучению документального наследия своего отца — лидера французского Сопротивления в годы Второй мировой войны и основателя Пятой Республики генерала Шарля де Голля. Он подготовил к изданию 13 томов писем и дневников генерала, передав Национальному архиву и Национальной библиотеке в общей сложности 118 тысяч документов.

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