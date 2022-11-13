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Премьер Японии Фумио Кисида хочет встретиться с Си Цзиньпином

16:20 13.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, в настоящее время ведется соответствующее согласование.

«Я бы хотел провести встречу, которая продвинула бы наш диалог вперед», — сказал он в воскресенье журналистам по итогам двусторонних встреч на полях международных мероприятий в Камбодже. «Нам необходимо приложить усилия для построения стабильных отношений Японии и Китая путем постоянного диалога, в том числе по вопросам, вызывающим озабоченность», — отметил Кисида.

Ранее японские СМИ со ссылками на источники сообщали, что встреча лидеров двух стран может пройти на полях одного из международных мероприятий в Азиатском регионе. В предстоящие дни в Индонезии будет организован саммит Группы двадцати, а после в Таиланде состоится саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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