Сбер с помощью виртуальных ассистентов Салют поможет пользователям отработать навыки противодействия мошенникам

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С помощью виртуальных ассистентов Салют пользователи теперь могут потренировать свои знания на кибертренажерах, а также получить информацию о распространенных уловках киберпреступников и лайфхаках по защите своих денег и данных. Ознакомиться с новым контентом можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на умных устройствах Sber и на сайте sberbank.ru.

Клиентам Сбера доступны следующие сервисы.

«Кибербезопасность» – подборка материалов по киберграмотности для всех. Открывается фразой «Запусти кибербезопасность».

С симулятором «Мошенничество с оформлением кредита» можно потренироваться в общении с виртуальным злоумышленником на примере популярной схемы мошенничества. Открывается фразой «Запусти симулятор «Мошенничество с кредитом».

Симулятор «СМС-мошенничество» рассказывает о распространенной мошеннической схеме обмана через СМС, но, главное, дает оценку корректности действий пользователя. Открывается фразой «Запусти СМС-симулятор».

Видео по кибербезопасности – подборка видеороликов о распространенных схемах мошенничества (звонки от имени «службы безопасности банка» и «правоохранительных органов»). Запускаются фразой «Открой видео по кибербезопасности».

«Мы видим, что уровень бдительности и киберграмотности граждан растет, и они все реже попадаются на уловки злоумышленников. Но в ситуации с телефонным мошенничеством одним из ключевых факторов риска для клиента банка является эффект неожиданности, – отметил вице-президент, директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь. – Сбер на протяжении многих лет активно борется с кибермошенниками за каждого клиента. И применяет для этого различные методы и инструменты. Разработанные нами новые сервисы позволяют пользователю проиграть возможные сценарии разговоров со злоумышленником и подготовить себя к подобным неприятным коммуникациям. Действия, доведенные до автоматизма, в конечном итоге будут способствовать снижению количества успешных мошеннических атак. Активация новых сервисов с помощью наших виртуальных ассистентов Салют станет еще одной современной мерой противодействия злоумышленникам. И обманутых людей станет еще меньше».