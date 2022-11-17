В России выявили 5 680 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 680, летальных исходов из-за ковида — на 61. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 5 380 случаев заражения и 63 смерти, всего с начала пандемии — 21 520 021 и 391 273 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 735 против 6 906 днем ранее, до 20 925 972.
Новости
- 13:05 17.11.2022
- Практика выдворения на Украину пособников ВСУ сохраняется в Запорожской области — власти
- 13:00 17.11.2022
- Конфликт на Украине больше всего вредит мировой экономике — глава МВФ
- 12:33 17.11.2022
- Мэр Собянин: Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат по контрактам текущего года
- 12:32 17.11.2022
- В Киеве утверждают, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней
- 12:20 17.11.2022
- В Москве выявили 1 073 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:10 17.11.2022
- В рамках федерального проекта «Профессионалитет» пройдут первые стажировки педагогов на предприятиях
- 12:05 17.11.2022
- ВСУ могут перебросить на запорожское направление до 40 тыс. человек — Рогов
- 11:32 17.11.2022
- Лондон лишил китайскую компанию права владеть британским производителем микрочипов
- 11:20 17.11.2022
- Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии
- 11:07 17.11.2022
- Сбер развивает все виды бесконтактной оплаты: телефоном, QR-кодом и «улыбкой»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать