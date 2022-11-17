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В России выявили 5 680 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 680, летальных исходов из-за ковида — на 61. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 5 380 случаев заражения и 63 смерти, всего с начала пандемии — 21 520 021 и 391 273 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 735 против 6 906 днем ранее, до 20 925 972.

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