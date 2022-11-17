Киев показывает, что не хочет договариваться, предлагая вести переговоры публично — Песков
16:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичных переговоров не бывает, таким образом, предлагая подобный вариант Украина показывает, что не хочет договариваться.
«Трудно себе представить вообще публичные переговоры. Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере. Но однозначно одно: украинская сторона не хочет никаких переговоров, специальная военная операция продолжается, ее цели должны быть достигнуты», — сказал Песков, комментируя инициативу украинского лидера Владимира Зеленского договариваться публично.
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