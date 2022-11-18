Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии — ГУ МЧС

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь человек, в том числе пятеро детей, погибли при пожаре в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщается в пятницу в группе в соцсети «Вконтакте» ГУ МЧС по республике.

«Сегодня ночью поступило сообщение, что в Стерлитамакском районе в населенном пункте Матвеевка по ул. Молодежная произошел пожар в жилом двухквартирном кирпичном доме. На момент прибытия пожарных происходило открытое горение одной из квартир дома по всей площади. В 05:19 (мск) пожар локализован на площади 56 квадратных метров». К сожалению, в ходе тушения обнаружено семь погибших, из них двое взрослых — мужчина и женщина — и пять детей — мальчики», — говорится в сообщении.