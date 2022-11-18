Великобритания утрачивает свой влиятельный статус — обозреватель Bloomberg

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания стремительно теряет свои позиции влиятельной державы из-за политический неопределенности и экономических проблем, данное положение дел показал прошедший на этой неделе на Бали саммит Группы двадцати (G20). Такое мнение выразил в своей колонке агентству Блумберг обозреватель Алан Кроуфорд.

По его словам, Великобритании и ее новому премьер-министру Риши Сунаку вскоре придется столкнуться с необходимостью одновременного повышения налогов и снижения трат. «Один из выводов саммита на этой неделе состоит в том, что теперь нужно учитывать другие центры силы. Новая реальность заключается в том, что мир многополярен, и он не будет ждать, пока Соединенное Королевство разберется со своими финансами или несостоятельной политикой», — указывает Кроуфорд.

Автор статьи отмечает, что фокус мировой дипломатии смещается в том числе в сторону Азии «где развивающиеся страны, такие как Вьетнам, присоединяются к Китаю на встречах АТЭС».