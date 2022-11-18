Поддержка террористов является частью внешней политики некоторых стран — Моди
10:05 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политическая, идеологическая и финансовая поддержка террористов является частью внешней политики некоторых стран мира. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая в индийской столице международную конференцию по противодействию финансированию терроризма No Money for Terror («Нет финансированию терроризма»).
«Хорошо известно, что террористические организации получают деньги из нескольких источников. Одним из источников является государственная поддержка. Некоторые страны помогают террористам, что является частью их внешней политики. Они предлагают им политическую, идеологическую и финансовую поддержку», — констатировал глава индийского правительства.
По его словам, «в современном мире в идеале не должно быть необходимости напоминать об опасности террористической угрозы». «Однако в некоторых кругах все еще существуют определенные ошибочные представления о терроризме», — признал Моди.
Он подчеркнул, что страны в борьбе с терроризмом должны проводить совместные операции и координировать разведывательную деятельность.
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