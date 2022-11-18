Суд оштрафовал подругу курганского студента, готовившего нападение на техникум

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей 18-летнюю однокурсницу и подругу студента, готовившего нападение на техникум в Кургане. Девушка знала о готовящемся преступлении, но не сообщила в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

«Курганский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное УФСБ России по Курганской области по ст. 205.6 УК РФ („Несообщение о преступлении, лице, которое по достоверным сведениям готовит или совершает преступление“) в отношении 18-летней жительницы Кургана. <…> По версии следствия, однокурсница и подруга студента знала от него о готовящемся преступлении, но не сообщила данную информацию в правоохранительные органы и продолжала общаться с ним. Приговором Курганского городского суда девушке назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказали в ведомстве.

Студента Курганского техникума сервиса и технологий, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, задержали весной. В его квартире были изъяты самодельные взрывные устройства, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и рукописный план проведения террористического акта в здании колледжа.