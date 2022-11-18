России не о чем говорить с США по Украине — Рябков
11:20 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России нечего обсуждать с США по вопросам вокруг Украины, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«По Украине с ними просто не о чем говорить, — сказал он. — Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции».
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