России не о чем говорить с США по Украине — Рябков

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нечего обсуждать с США по вопросам вокруг Украины, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«По Украине с ними просто не о чем говорить, — сказал он. — Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции».